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Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor

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Ülke genelinde hafta sonu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor

Ülke genelinde hafta sonu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.


Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10–16 Kasım tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Hava, yarın ve pazar günü parçalı bulutlu, zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 22 –25 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek..

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