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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları!

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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları!
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları!

Tarım Dairesi 25 Şubat-3 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 14 numunede 14 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen herhangi bir ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerden 24 numunede 22 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler  imha edilmiştir.

 

İsim       Yerli/ithal            Ürün      Analiz Sonucu

1             Muha Sebze ve Meyve   İthal       Armut Ank.         Temiz

2             Muha Sebze ve Meyve   İthal       Armut Deveci    Temiz

3             Muha Sebze ve Meyve   İthal       Elma Golden      Temiz

4             Akari  Free Port İthal       Buğday ekmeklik              Temiz

5             Henege Tarım Ltd.          İthal       Mısır yemlik       Temiz

6             Akari  Free Port İthal       Buğday ekmeklik              Temiz

7             Orc Foods           İthal       Elma Stk.             Temiz

8             Orc Foods           İthal       Armut Deveci    Temiz

9             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

10          Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden      Temiz

11          Halil Kasap Paz. İthal       Armut Ank.         Temiz

12          SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates     Temiz

13          SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ank.         Temiz

14          SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Golden      Temiz

15          Mustafa Plevne Mutluyaka          Enginar               Temiz

16          İbrahim Saraç    Mağusa Domates             İmha

17          İbrahim Saraç    Mağusa Hıyar     İmha

18          Fatma Karabudak            Mağusa Sivri Biber           Temiz

19          Fatma Karabudak            Mağusa Kabak    Temiz

20          Sadettin Hoca    Aydınköy             Havuç   Temiz

21          Feramiz Pişkin    Aydınköy             Domates             Temiz

22          Kadir Altıntaş     Aydınköy             Domates             Temiz

23          Abdullah Özdilek             Tatlısu   Domates             Temiz

24          Abdullah Özdilek             Tatlısu   Biber yeşil çarli  Temiz

25          Ali Çam Tatlısu   Hıyar     Temiz

26          İbrahim Ateş      Tatlısu   Hıyar     Temiz

27          Sadık Gürsoy      İskele    Enginar -1           Temiz

28          Sadık Gürsoy      İskele    Enginar -2           Temiz

29          Sadık Gürsoy      İskele    Enginar -3           Temiz

30          Sadık Gürsoy      İskele    Enginar -4           Temiz

31          Sadık Gürsoy      İskele    Enginar -5           Temiz

32          Salime Kırşan     Akdoğan              Enginar-1            Temiz

33          Ersoy Kırşan       Akdoğan              Enginar-1            Temiz

34          Salime Kırşan     Akdoğan              Enginar-2            Temiz

35          Ersoy Kırşan       Akdoğan              Enginar-2            Temiz

36          Salih Ufak           Köprü    Enginar Temiz

37          Günay Ufak        Köprü    Enginar Temiz

38          Cuma Vadilili      Köprü    Enginar Temiz

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