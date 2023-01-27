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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 20-26 Ocak 2023  tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

 İthal ürünlerde 29 numunede 29 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır. 

Yerli ürünlerde 28 numunede 26 numune temiz olup 1 tavsiye dışı bitki koruma ürününe,  1'de  limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmıştır.

Güvercinlik köyü sakini Şen Bender’e ait Havuçta  tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha  edilmiştir.

Lapta sakini Mehmet Dolmacı’ya ait Patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.”

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