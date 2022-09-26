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Haftalık İtfaiye Raporu

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Polis Basın Subaylığı Açıkladı
Haftalık İtfaiye Raporu

19 – 25 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (17) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 32.400 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksadıyla yakma, aracın motor bölümündeki birikmiş yağların sıcak aksamlara temas etmesi ve saman makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; kuyuya düşen, aracın motor bölümünde mahsur kalan, otomatik döner kapıya sıkışan, terasta mahsur kalan, sulama havuzuna düşen kedi ve köpeklerin kurtarılması, yola dökülen yağ, mazot, beton ve çakılların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması, meydana gelen trafik kazası ve çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

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