  • BIST 5.124,74
  • Altın 1164.266
  • Dolar 18.8089
  • Euro 20.4803
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Haftalık Trafik Raporu: 68 kaza, 2 ölü, 20 yaralı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Haftalık Trafik Raporu: 68 kaza, 2 ölü, 20 yaralı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 68 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 23-29 Ocak tarihleri arasında meydana gelen kazaların 15’i yaralanmayla, 51’i hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 8 milyon 350 bin 500 TL oldu.

Kazaların 25’i Lefkoşa, 24’ü Girne, 14’ü Gazimağusa, 4’ü İskele ve 1’i Güzelyurt’ta meydana geldi.

Aynı sürede polisin ülke genelinde yaptığı rutin trafik kontrollerinde 1013 trafik suçu rapor edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-İş'ten KTMMOB'nin eylemine destek30 Ocak 2023 Pazartesi 15:20
  • Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak30 Ocak 2023 Pazartesi 15:13
  • TC-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu toplandı30 Ocak 2023 Pazartesi 15:04
  • Kanunsuz Avlanma30 Ocak 2023 Pazartesi 14:52
  • Ev Açma ve Hırsızlık!30 Ocak 2023 Pazartesi 14:44
  • Ölüm Sebebi Belirlendi!30 Ocak 2023 Pazartesi 14:37
  • Türkiye Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hasan Taçoy ile görüştü30 Ocak 2023 Pazartesi 13:25
  • BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 yerine 12 ayda bir yenilenmesi gündemde30 Ocak 2023 Pazartesi 13:11
  • Memur-Sen, vergi dilimleriyle ilgili düzenlemenin halen Resmi Gazete'de yayımlanmamasını eleştirdi30 Ocak 2023 Pazartesi 12:45
  • Pile Türk  İlkokulu’nda Sesli Kitap Heyecanı30 Ocak 2023 Pazartesi 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti