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Haftasonu hava nasıl olacak ? Cumadan itibaren üç gün yağış var

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Haftasonu hava nasıl olacak ? Cumadan itibaren üç gün yağış var
Haftasonu hava nasıl olacak ? Cumadan itibaren üç gün yağış var

Ülkede Cuma gününden başlayarak 3 gün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 21 – 27 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi nedeniyle hava yarın sıcak olacak. Diğer günlerde ise bölge üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Cuma günü ise parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olacak. Cumartesi ve Pazar havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, haftaya Pazartesi ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava tahmin raporuna göre haftaya Salı ve Çarşamba günleri ise havanın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yarın en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 39 – 42 derece, sahillerde 33 – 36 derece olması, diğer günlerde ise sıcaklığın iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
İlgili dönemde rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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