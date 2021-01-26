Haftasonu tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Haftasonu tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Lefkoşa ve Girne'de tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yarından itibaren ise diğer ilçelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak.

Lefkoşa 7 gün, Girne 14 gün kapatıldı. İlçeler arası geçişler de duruduruluyor(Bazı imtiyazlar var). Bu 2 ilçede tüm gün sokağa çıkma yasağı diğer ilçelerde gece 20'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Girne ve Lefkoşa kapandı!

Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak!