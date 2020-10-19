HAK-SEN: "Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, Sayın Akıncı ve Sayın Ersin Tatar arasında oldu. Halk kararını Ersin Tatar’ın yanında kullandı. HAKSEN olarak Sayın Ersin Tatar’ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Sayın Akıncı’ya da ülkemiz için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Toplum lideri olan Cumhurbaşkanı’nın, halkı bütünleyici bir rol üstlenmesi ve ülkemizi tanıtma adına adımları atması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Çıkan sonuç, Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.