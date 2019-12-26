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HAK-SEN Yerel İşgücünü Destek fonunun maksadı dışında kullanıma tepki gösterdi!

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HAK-SEN Yerel İşgücünü Destek fonunun maksadı dışında kullanıma tepki gösterdi!
HAK-SEN Yerel İşgücünü Destek fonunun maksadı dışında kullanıma tepki gösterdi!

İşte o açıklama;

HÜKÜMET SOYGUNA MI BAŞLIYOR?

Ülkemizin şu anda yerel işgücünü destekleyen tek fonu olan ve ülke gençliğinin iş bulmasında, primlerinin desteklenmesinde ve çalışma hayatının daha iyi yerlere gelmesinde kullanılan “Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu” maalesef hükümetin saldırısına uğramak üzeredir.
Aldığımız bilgilere göre, TC’den beklenilen para akışını sağlayamayan hükümet gözünü bu fona dikmiştir. İvedi bir yasa değişikliği ile Başbakanlığın kontrolü ve istenilen farklı yerlere harcama yetkisi ile bu fonun bir kaç ay içerisinde içinin büyük oranda boşaltılacağı gerçeği maalesef hükümetin gündemine girmiştir.
Bilinmesini isteriz ki, sendikamız hükümeti yönetme, kaynak yaratma ve uygulama zaafiyetleri gösteren bu düzene karşı sessiz kalmayacaktır.
“Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu” nun Başbakana bağlanarak istenildiği gibi har vurup harman savrulması kabul edilebilir bir durum değildir.
Sendikamız hükümetin başı olan sayın Başbakan Ersin TATAR ve Başbakan yardımcısı sayın Kudret ÖZERSAY’ın bu yanlıştan derhal dönmesini talep etmektedir.
Bu fonun gasp edilmeye çalışılması her ne isimle olursa olsun içinin boşaltılmaya çalışılmasına da paydaş tüm sivil toplum örgütlerimizle birlikte en sert cevabı vereceğimizden de kimsenin kuşkusu olmasın.
Kaynak yaratmak mevcut fonları amaçları dışında hortumlayarak yapılmaz, YAPILAMAZ.

İzzet TÜRKMEN
Genel Başkan

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