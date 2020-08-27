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Hak Sen’den Çeler’e Plaket

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Kamuda çalışan dezavantajlı bireylerin yaşadığı ayrımcılıkların ortadan kaldırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik verdiği destekten dolayı TDP Milletvekili Zeki Çeler’e plaket takdim etti.
Hak Sen’den Çeler’e Plaket

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Kamuda çalışan dezavantajlı bireylerin yaşadığı ayrımcılıkların ortadan kaldırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik verdiği destekten dolayı TDP Milletvekili Zeki Çeler’e plaket takdim etti.

 Hak Sen Başkanı Eren Büyükoğlu TDP Milletvekili Çeler’in gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı dönemde gerekse de sonrasında kamuda çalışan dezavantajlı bireylerle ilgili destek veren çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

         Geçtiğimiz haftalarda yaşam bulan Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Değişiklik Yasası’nda çalışanlar adına yapılan olumlu değişikliklerde de Çeler’in hep yanlarında olduğunu belirten Büyükoğlu, bundan sonrası için birlikte çalışarak olumlu icraatlara imza atılabileceğine inanç belirtti.

Çeler: “Motive Edici Bir Unsur Olarak Görüyorum”

TDP Milletvekili Zeki Çeler de özellikle bakan olarak görev yaptığı dönemde paydaş olarak gördüğü Hak Sen ile uyumlu ve yararlı bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Hangi platformda olursa olsun TDP olarak her zaman eşit, adil ve haktan yana taraf olarak bu uğurda uğraş verdiklerini kaydeden Çeler, “Yıllar önce hayata geçirilen Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasasında bazı eksiklikler vardı. Herkesin ortak katkısıyla da kamuda çalışan dezavantajlı bireylerle diğer çalışanlar arasında var olan bazı ayrımcılıkları ortadan kaldırdık” dedi.

Çeler, bu tür olumsuzlukları gidermenin, toplum yararına, çalışanlar adına yasalar yapmanın zaten görevleri olduğunu, bu nedenle bu plaketi de kesinlikle ödül olarak değil, motive edici bir unsur olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

İstihdam konusunun bu toplumun yıllardan beridir kanayan bir yarası olduğunu belirterek, son dönemde de kamuya sınavsız-münhalsiz yüzlerce istihdam yapıldığını anımsatan Çeler, “Engelli İstihdamı Yasasına göre %25 oranında engelli istihdamı yapılması gerekirken, buna uyulmadığı gibi tamamen seçim yatırımı olarak partizanca istihdamlar yapılmaktadır” dedi.     

         TDP Milletvekili Çeler önümüzdeki dönemde de Hak Sen ve diğer örgütlerle yakın işbirliği içinde hakların savunulması ve daha ileriye taşınması adına uğraş vermeye devam edeceklerini de ifade etti.

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