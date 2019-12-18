  • BIST 110.575
  • Altın 281,154
  • Dolar 5,9166
  • Euro 6,5790
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

HAKSEN: “Asgari ücret derhal tespit edilmeli”

» »
HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu’nu göreve çağırarak, 1 Ocak 2020 asgari ücret tespitinin gerçek hayat pahalılığı değerleri üzerinden ivedilikle, yeniden yapılandırılmasını talep etti.
HAKSEN: “Asgari ücret derhal tespit edilmeli”

HAKSEN yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük sıkıntının ekonomik yani geçim sıkıntısı olduğunu ve bu ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenen kesimin asgari ücretli çalışan olduğunu belirtti.

HAKSEN, “Dövizin gün geçtikçe yükselmesi, buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi, akaryakıt, elektrik vb zorunlu ihtiyaçların el yakar cinste oluşuş asgari ücretli çalışanı dar boğaza sokmaktadır. Sadece bunlarla da kalmayıp beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını da düşünecek olursak bugün asgari ücret miktarı yoksulluğun artmasına neden olmaktadır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Nüfusun muğlak kaldığı her gün plan ve programlamanın ıskalama ihtimali çok yüksek”18 Aralık 2019 Çarşamba 20:22
  • Biray Eminoğlu hayatını kaybetti18 Aralık 2019 Çarşamba 20:20
  • Arıklı: “İçişleri Bakanlığı hükümeti çok zor duruma sokuyor”18 Aralık 2019 Çarşamba 19:55
  • Ataoğlu: İçişleri Bakanlığı toplum bütünlüğünü sağlayamıyor18 Aralık 2019 Çarşamba 19:55
  • Gündüz “ Özelleştirmelerden korkulmamalı”18 Aralık 2019 Çarşamba 19:54
  • Kızılyürek, Maronit konusunu AB gündemine taşıdı18 Aralık 2019 Çarşamba 19:35
  • AİHM Maraş ve Kırklar'ı 27 Ocak'a erteledi18 Aralık 2019 Çarşamba 19:30
  • LAÜ’de başlayan“II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü yoğun katılım ile gerçekleşti18 Aralık 2019 Çarşamba 19:25
  • Bilet paralarını sirkat eden biletçi tutuklandı18 Aralık 2019 Çarşamba 19:16
  • Erek Çağatay’dan İHA yorumu: “Sahada Rum tarafıyla dengeyi sağlamak çatışma ortamından uzaklaştırır”18 Aralık 2019 Çarşamba 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti