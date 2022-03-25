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Haksen, Halkı Kitlesel Eylemlere Katılmaya Çağırdı

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Haksen, Halkı Kitlesel Eylemlere Katılmaya Çağırdı
Haksen, Halkı Kitlesel Eylemlere Katılmaya Çağırdı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, kendilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendikanın önümüzdeki hafta kitlesel eylem ve grevlere başlayacağını hatırlatarak, halkı kitlesel eylemlere katılmaya ve sokak mücadelesini güçlendirmeye çağırdı.

HAK-SEN Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, hükümetin ekonomide halkın yaşamını rahatlatacak tüm talepleri görmezden geldiğini savundu ve zamlara tepki gösterdi.

“Halkın örgütsüz olduğu ve zorunlu olarak kabulleneceği düşüncesiyle zam üstüne zam yapıldığını” kaydeden Büyükoğlu, ülkeyi yönetenlerin niyetiyle ilgili ciddi soru işaretleri oluştuğunu belirtti.

“SONUNA KADAR DİRENEREK BU OYUNU BOZMAYA HAZIRIZ”

Halkın en temel hayatta kalma koşullarının dahi ortadan kaldırıldığını savunan Büyükoğlu, “Çok sayıda gencimiz adadan ayrılmanın planlarını yapıyor. Ekonomiye dair halka nefes aldıracak hiçbir talebimiz karşılık bulmuyor. Oysa birkaç tane tekel, ekonomiyi de hükümeti de parmağında oynatıyor. Görülüyor ki amaç halkımızı göç ettirmek, kalan insanımızı da yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum etmek. Coğrafyamızda birçok ülkede, toplumların daha kolay yönetilmesi için izlenen yol bu olmuştur. Biz bu filmi çok gördük ancak sonuna kadar direnerek bu oyunu bozmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu, HAKSEN’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sendikanın, önümüzdeki hafta kitlesel eylem ve grevlere başlayacağını anımsatarak, halkı kitlesel eylemlere katılmaya ve sokak mücadelesini güçlendirmeye çağırdı.

EKONOMİYE DAİR TALEPLER

Bir süre önce ekonomiye dair taleplerini Başbakanlığa yazılı olarak sunduklarını kaydeden Büyükoğlu, söz konusu metinde “akaryakıt zammının geri alınması, büyük sermayeden düzgün bir şekilde vergi toplanması ve muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi, ultra zenginlerden servet vergisi alınarak gerekli yerlere harcanması, asgari ücret en düşük kamu maaşına sabitlenerek özel sektör çalışanlarının da hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanmasının önü açılması, hayat pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir güncellenecek şekilde yeniden düzenlenmesi” gibi taleplerin bulunduğunu hatırlattı.

Büyükoğlu, hükümetin emekçilerin yaşamını kolaylaştıracak bu talepleri dikkate almak bir yana dursun, zamlara tam gaz devam ettiğini savunarak, sendikaların “hükümet kendine gelene kadar” her türlü mücadeleyi vermeye kararlı olduğunu ve halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu kaydetti.

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