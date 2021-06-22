Halk Bankası Ülke Müdürü Ceyran, Maliye Bakanı Oğuz’a Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Halk Bankası Ülke Müdürü ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı Serkan Ceyran, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Bugün gerçekleşen nezaket ziyaretinde Ceyran, Bakan Oğuz’a nazik misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederken, Maliye Bakanlığı görevinin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Görüşmede, genel bankacılık konuları ve sorunları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.
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