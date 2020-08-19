Halk hastane beklerken ‘çadır’ buldu

Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nin bahçesine Kızılay tarafından pandemi çadırı kuruldu.

Pandemi hastanesinin kurulacağına ilişkin uzun süredir yapılan açıklamalara rağmen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan ‘Ayaktan Tanı Merkezi’nin ‘Pandemi Merkezi’ne dönüştürülmesi dışında herhangi bir gelişmenin yaşanmamasıyla birlikte karşısında ‘pandemi çadırı’nı gören halk sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

‘Ateş tetkik odası’ ve ‘Ateşli hastayı tetkik çadırı’ adı altında kurulan çadırlarda öncelikle ateş ölçümü yapılacak ardından da ateşli hastanın durumu tespit edilecek. Uygulanacak tedavinin ardından hasta eğer tedaviye yanıt vermezse Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilecek.

BAKAN PİLLİ, GÜZELYURT HASTANESİ’NİN TAMAMLANMASI İÇİN 2021 YILINA İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 11 Ağustos günü Güzelyurt Hastanesi’nin yapım aşamasının 3. etap çalışmalarına başladıklarını, 4. Etap yani son etapa 2021 yılında başlayacaklarını söylemişti.