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Halk, mevcut siyasete güveniyor mu?

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Halk, mevcut siyasete güveniyor mu?
Kıbrıs Türk halkı mevcut UBP-DP hükümetini başarısız buldu, faturayı hükümetin küçük ortağı DP’ye keserken diğer yandan muhalefet partilerinde umut göremediği için ise sandığa katılımının düşük olduğu görüldü.

Şubat 2017 anketinde halkın olası bir parlamento seçimine katılım oranı %62,8’lerde kalırken Kıbrıs konusunda bir referandum olması durumunda ise halkın %89,2’si sandığa gideceğini belirtti. Kıbrıs Türk halkı mevcut UBP-DP hükümetini başarısız buldu, faturayı hükümetin küçük ortağı DP’ye keserken diğer yandan muhalefet partilerinde umut göremediği için ise sandığa katılımının düşük olduğu görüldü.

SİYASETE GÜVENDE EROZYON

2178 kişi ile yüz yüze metodu ile yapılan ŞUBAT 2017 anketine göre, bu Pazar günü bir seçim olsa halkın sadece %62,8’i sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda.  Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise çok yüksek seviyelere çıkıyor. Vatandaşlar Siyasetçilere %81,2, Siyasete %78,8, Meclise %63,1 ve Hükümete ise %62,1 oranında güvenmiyor.

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HÜKÜMET BAŞARISIZ

Kıbrıs Türk halkının  %24,5’i mevcut UBP-DP hükümetini göreve geldiği günden bu güne kadar icraatlarında çok başarısız bulurken, %44,2’si ise başarısız buluyor. UBP-DP hükümetini başarılı buluyorum diyenler %22,5 olurken, çok başarılı buluyorum diyenlerin oranı sadece %1,9’da kaldı. Ankete katılanların %6,9’u fikrim yok şeklinde cevap verdi.

ERKEN SEÇİM KONUSUNDA KAFALAR KARIŞIK

Kıbrıs Türk halkının erken seçim konusunda ise düşüncelerinin hayli karışık olduğu ortaya çıktı.  Sizce ülkemizde bir erken seçim olmalı mı diye yöneltilen soruya vatandaşların %32,1’i evet olmalı derken %30,2’si hayır gerek yok cevabını verdi %29,9’u ise benim için fark etmez cevabı verirken fikrim yok diyenler %7,8 oranında oldu.

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TÜRKİYE’NİN GARANTİSİ DEVAM ETMELİ

Kıbrıs sorununun çözümü noktasında garantiler ile ilgili soruya Kıbrıs Türk halkının %89,9’u çok önemli bir konu olarak bakıyor. Garantilerin önemli olmadığını düşünenler ise %7,6.  Ankete katılan vatandaşların %2,5’u ise garantiler ile ilgili fikrim yok cevabını verdi.

Gazetemiz DETAY’ın 3 gündür yayınladığı ŞUBAT 2017 anketinin son bölümünü yayınlıyoruz. Yapılacak bir seçimde 5 siyasi partinin parlamentoya gireceğini gösteren anket çalışmasında halkın seçim sandığına gitmek istemediği ancak olası bir referandumda çok yüksek oranda sandığa gideceği ortaya çıktı. Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yüksek oranda güven duyarken, UBP-DP hükümetini ise başarısız buluyor.

Taner ULUTAŞ

Şubat 2017 anketinde halkın olası bir parlamento seçimine katılım oranı %62,8’lerde kalırken Kıbrıs konusunda bir referandum olması durumunda ise halkın %89,2’si sandığa gideceğini belirtti. Kıbrıs Türk halkı mevcut UBP-DP hükümetini başarısız buldu, faturayı hükümetin küçük ortağı DP’ye keserken diğer yandan muhalefet partilerinde umut göremediği için ise sandığa katılımının düşük olduğu görüldü.

basari_grafigi.png

Kıbrıs Türk halkı Siyasetçilere %81,2, Siyasete %78,8, Meclise %63,1 ve Hükümete ise %62,1 oranında güvenmiyor. Kıbrıs Türk halkının  %24,5’i mevcut UBP-DP hükümetini göreve geldiği günden bu güne kadar icraatlarında çok başarısız bulurken, %44,2’si ise başarısız buluyor. UBP-DP hükümetini başarılı buluyorum diyenler %22,5 olurken, çok başarılı buluyorum diyenlerin oranı sadece %1,9’da kaldı. Ankete katılanların %6,9’u fikrim yok şeklinde cevap verdi. Kıbrıs Türk halkının erken seçim konusunda ise düşüncelerinin hayli karışık olduğu ortaya çıktı.  Sizce ülkemizde bir erken seçim olmalı mı diye yöneltilen soruya vatandaşların %32,1’i evet olmalı derken %30,2’si hayır gerek yok cevabını verdi %29,9’u ise benim için fark etmez cevabı verirken fikrim yok diyenler %7,8 oranında oldu.

TÜRKİYE’NİN GARANTİSİ DEVAM ETMELİ

Kıbrıs sorununun çözümü noktasında garantiler ile ilgili soruya Kıbrıs Türk halkının %89,9’u çok önemli bir konu olarak bakıyor. Garantilerin önemli olmadığını düşünenler ise %7,6.  Ankete katılan vatandaşların %2,5’u ise garantiler ile ilgili fikrim yok cevabını verdi.

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