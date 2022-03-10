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Halkın Partisi İle EL-SEN Yetkilileri Bir Araya Geldi

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Halkın Partisi İle EL-SEN Yetkilileri Bir Araya Geldi
Halkın Partisi İle EL-SEN Yetkilileri Bir Araya Geldi

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
 

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve Parti Meclisi üyesi Yusuf Avcıoğlu ile EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ve beraberindeki heyet yer aldı.
 

Heyetler arasında, son dönemde artan elektrik maliyetleri, KIB-TEK’in yapısal sorunları ve yatırım ihtiyaçları konusunda görüş alışverişi yapıldı.
 

MANAVOĞLU: “KIB-TEK LİYAKAT SAHİBİ KİŞİLER TARAFINDAN YÖNETİLMELİ”
 

Toplantıda ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması ve elektrik kesintilerinin yaşanmaması için yatırım yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Manavoğlu, KIB-TEK’in yönetim kapasitesinin liyakat sahibi kişiler tarafından yürütülmesi ile kurumun güçlendirilebileceğini söyledi. 
 

Manavoğlu, “Hükümetin yatırım için kaynak yaratması ve kurumun tüm halkımızın olması gerekenden daha pahalı ve düşük kaliteli elektrik kullanmasının önüne geçilmesini sağlayacak adımlar atması gerekmektedir” diye konuştu. 

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