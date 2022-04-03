  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Halkın Partisi, ülke gündemini ele alan bir çalıştay düzenledi

» »
Halkın Partisi, ülkenin geleceğini, içinde bulunduğu durumu, parti politikalarını ve örgütlenmesini ele alarak değerlendirdiği bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu konuşma yaptı.
Halkın Partisi, ülke gündemini ele alan bir çalıştay düzenledi

Halkın Partisi (HP), ülkenin geleceğini, içinde bulunduğu durumu, parti politikalarını ve örgütlenmesini ele alarak değerlendirdiği bir çalıştay düzenledi.

Çalıştaya, seçimin ardından da çalışmalarına devam eden, tüm ülkeyi gezerek vatandaşın sorunlarını dinleyen Halkın Partisi milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşma yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu parti içi yapılanmanın, ülkenin sorunlarının doğru analiz edilmesinin, ekonomik ve siyasi bir darboğazda olan ülkemize sahip çıkmanın önemine vurgu yaptılar.

Çalıştayda, partiye gönül veren bir grup da yer aldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Bir gün süren çalıştayda, dünyanın dengesinin değiştiğinin altı çizildi, KKTC’nin jeopolitik konumu ve kendine has özelliklerinin doğru kullanılmasının önemi üzerine konuşuldu.

Ülkenin şartları dikkate alınarak nasıl bir siyaset izleneceği, toplumun refaha çıkabilmesi için yapılması gerekenler ve Halkın Partisi'nin ülkenin geleceğine dair politikaları tartışıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vekil Seçilemedi... Meclise Atandı03 Nisan 2022 Pazar 16:45
  • Sağlık Bakanı Pilli Kanser Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek03 Nisan 2022 Pazar 16:24
  • Barçın sordu... Esnaf ve Çalışan neden prim desteği yok?03 Nisan 2022 Pazar 14:47
  • Rahvancıoğlu: Hükümet, Krizde Sıkıntının Ağırlığını Halkın Sırtına, Önlemleri De Ultra Zenginlere Uyguluyor03 Nisan 2022 Pazar 14:43
  • Ceryan çarptı! Faturalar alev alev!03 Nisan 2022 Pazar 14:10
  • Kararlar Açıklandı03 Nisan 2022 Pazar 13:50
  • Kıbrıs Türk Medyası İçin Uzun Vadeli Sektör Stratejisi Hazırlandı03 Nisan 2022 Pazar 12:51
  • Bugün Covid-19 kaynaklı 3’üncü ölüm yaşandı03 Nisan 2022 Pazar 12:44
  • Eski Milletvekili Yüksel Tüccaroğlu Hayatını Kaybetti03 Nisan 2022 Pazar 12:26
  • Çavuşoğlu: Öğrencilere yeni asgari ücrete göre burs verilecek03 Nisan 2022 Pazar 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti