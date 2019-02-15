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Hamit Hilmi Pazartesi askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnediliyor

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Hamit Hilmi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları bulunarak DNA testleriyle kimliklendirildi.
Hamit Hilmi Pazartesi askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnediliyor

Henüz 4 yaşındayken, 1964’te tedavi gördüğü Küçükkaymaklı Kızılay Hastanesi’nde hayatını yitiren ve mezarı kaybolduğu için kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulunan Hamit Hilmi, pazartesi günü askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnediliyor.

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, kimlik tespiti tamamlanan şehit Hamit Hilmi için pazartesi günü saat 09.30’da Küçükkaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Hilmi’nin kalıntıları, saat 10.00’da Tekke Bahçesi’nde askeri törenle defnedilecek.

Öte yandan ailesinden verilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Hamit Hilmi, 1963 çarpışmaları ardından Küçük Kaymaklı’dan Hamitköy’e göçmen gitmek zorunda kalmış ve burada kötü hava ve kötü barınma koşulları nedeniyle difteriye yakalanarak hayatını kaybetmişti.

Kızılay Hastanesi’nde tedavi görürken Ocak 1964’te vefat eden Hamit Hilmi, babası Hilmi Hamit tarafından Ocak 1964’te Tekke Bahçesi’ne defnedilmişti. Ancak Tekke Bahçesi’nde ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerde Hamit Hilmi’nin mezarı kaybolmuştu.

Hamit Hilmi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları bulunarak DNA testleriyle kimliklendirildi.

Küçük Hamit Hilmi’nin babası Hilmi Hamit, oğlunu toprağa verdikten çok kısa süre sonra 3 Şubat 1964’te Hamitköy’den Lefkoşa’ya motoruyla hastalar için ilaç almaya giderken bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından “kayıp” edilmişti. Kayıp Hilmi Hamit’in gömü yeri henüz bulunamadı.

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