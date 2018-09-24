Hamitköy’de apartmanda kilitli bırakılan köpek LTB ekipleri tarafından kurtarıldı

Hamitköy’de bir apartmanın balkonunda bir süreden beridir kilitli bırakılan köpek LTB ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hamitköy’de bir apartmanın balkonunda bir süreden beridir kilitli bırakılan köpek LTB ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine LTB ile İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.



3. kattaki balkonda aç ve susuz bir şekilde bırakılan köpeğe itfaiye ekiplerinin yardımı ile ulaşan LTB ekipleri köpeği alarak gerekli sağlık taramalarının yapılmasının ardından Sanayi Bölgesi’nde LTB kontrolünde bulunan Hayvan Barınağı’na teslim etti. Daire sahibinin yapmış olduğu davranışa ilişkin Hayvan Refah Yasası kapsamında yasal uygulama yapılacaktır.