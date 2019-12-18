Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine görüşmeler sürüyor. Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Süreç hangi aşamada bütün belgelerle bunu talep ediyorum” dedi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Yeni Erenköy Bucağı Kaymakamlık binasının 5 yıldır 2’nci ihaleyi beklediğini, binanın atıl durumda kaldığını söyledi. Hamzaoğulları,“Süreç hangi aşamada bütün belgelerle bunu talep ediyorum” dedi.

Ülkede 15 bin atıl konut olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bu binalarla ilgili bakandan bilgi talep etti.

Dağıtılan sosyal konut arazilerinin ne kadar olduğunu, kırsal kesim arsalarının alt yapılarının ne durumda olduğunu soran Hamzaoğulları, “2020 bütçesi ile kaç tane sosyal konut projesine elektrik bağlayacaksanız merak ediyorum” dedi.

Biray Hamzaoğulları, “Vatandaşlık Yasası’nı CTP kabul etmedi” gibi açıklamalar olduğunu söyledi, bunu eleştirdi.

Hamzaoğulları, “Biz hükümetten gideli 6 ay oldu? Bu yasa nerde kayboldu, virajları alamadı mı?” ifadelerine yer verdi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, hükümetin uzun soluklu olamayacağını kaydederek, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ya da sonrasında hükümetin bozulacağı görüşünü dile getirdi.