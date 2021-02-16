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Hande Sarıoğlu: Fatih Altaylı bana 'öyle poponu sallarsan böyle gidersin' dedi

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"Veda etmek için yanına gittim bana 'öyle poponu sallarsan böyle kovulursun' dedi"
Hande Sarıoğlu: Fatih Altaylı bana 'öyle poponu sallarsan böyle gidersin' dedi

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı HaberTürk'ten ayrılmak zorunda kaldığını açıklayan Hande Sarıoğlu, arasının iyi olmadığı bilinen gazeteci Fatih Altaylı için "Veda etmek için yanına gittim bana 'öyle poponu sallarsan böyle kovulursun' dedi" iddiasında bulundu. 

HaberTürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir dans videosunu yayınladı. Kısa sürede gündem olan Sarıoğlu, dansından dolayı kendisini uyardığını belirttiği HaberTürk'ten ayrıldı.

"İşten atılmama neden oldu"

Dün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan Hande Sarıoğlu, 1 sene önce birlikte program sunduğu Fatih Altaylı ile arasında geçenleri anlattı. Altaylı ile canlı yayın esnasında tartışan Sarıoğlu, "Ben işe onun vasıtasıyla girmiştim. Tartışmadan sonra aradım onunla konuşmak istedim ama bana geri dönmedi. Bu sırada da program yayından kaldı. Sonra başka bir kanalda o programı yaptı ve ben o işten atılmış oldum" dedi.

"Poponu sallarsan kovulursun"

Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi. Kendisine geri dönülmediği söyleyen Hande Sarıoğlu, arkadaşlarıyla vedalaşmak için kanala gittiğinde Fatih Altaylı'nın yanına uğradığını ancak duyduğu söz karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Samimi bir şekilde Altaylı'nın yanına gittiğini söyleyen spiker, Altaylı'nın kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini iddia etti.

Altaylı ve Sarıoğlu arasında ne olmuştu?

Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde HaberTürk ekranlarında yayınlanan Spor Saati programında Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket tartışılırken Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etmişti. Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun "Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?'' şeklindeki soru Altaylı'yı çok sinirlendirmişti ve Altaylı yayını terk etmişti.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, spikerlik yaptığı HaberTürk yönetimi tarafından uyarıldığını belirtmiş ve işinden ayrılmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Sarıoğlu, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. 'Daha dikkatli olmalısınız' denildi." şeklinde konuşmuştu.

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