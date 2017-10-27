Hangi siyasetçiler bu seçimde aday değil?

7 Ocak 2018 tarihinde yapılması beklenen erken genel seçimleri ile ilgili bazı siyasetçiler aday olmayacak.

Ülkemizde Ocak ayında yapılması beklenen erken genel milletvekilliği seçimlerinde 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak milletvekillerinin aday adaylıkları için yoğun kulis çalışmaları devam ederken birçok siyasi parti tüm mevcut milletvekillerini aday yapmaya hazırlanıyor.

Ancak parlemento oluşumu öncesinde seçim yarışında gerek yorulmuş gerek yıpranmış bazı vekillerin bu dönemde aday olmayabileceği konuşuluyor.

Detay Gazetesi’nin elde ettiği bilgilere göre Listede en dikkat çekici isimlerden ikisinin daha önce Başbakanlık yapmış iki politikacı olduğu görülüyor.

Özellikle seçim yarışında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'nin bazı milletvekilleri Ocak 2018'de yapılacak milletvekilliği seçimlerinde aday olmayacağı kulislerde konuşulurken bazı milletvekilleri ise aday olmayacaklarını açıkladılar.

1- ) Ömer Soyer Kalyoncu

19 yıldır milletvekili olan Ömer Kalyoncu aday olmayacağını açıkladı

Ömer Kalyoncu kimdir?

10. KKTC Başbakanı

Görev süresi: 15 Temmuz 2015 - 16 Nisan 2016

Yerine geldiği Özkan Yorgancıoğlu

Yerine gelen Hüseyin Özgürgün

Kişisel bilgiler: Doğum 1950 Girne Partisi:Cumhuriyetçi Türk Partisi

Ömer Soyer Kalyoncu, (d. 1950, Girne) Kıbrıs Türkü siyasetçi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne milletvekili ve eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanı.

1950 yılında Girne’de doğdu. Üniversite Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği bölümünde yaptı. Üniversite yıllarında öğrenci derneklerinde görev yaptı. Kıbrıs’a gelince Devrimci Gençlik Derneği’nde Yöneticilik ve Başkanlık yaptı. 1973 yılında üye olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde MYK üyeliği ve çeşitli kademelerde görev yaptı. 1993-1998 yılları arasında yapılan Genel Seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Girne milletvekili olarak seçildi. 11 Aralık 1995'ten 16 Ağustos 1996'ya kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. 14 Aralık 2003 Kuzey Kıbrıs genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Girne milletvekili seçildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler, Demokrat Parti Koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 2005 Kuzey Kıbrıs erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Girne milletvekili seçildi. 6 Haziran 2005 tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi genel sekreterliğine seçildi. 19 Nisan 2009 Kuzey Kıbrıs erken genel seçimleri ve 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den yeniden Girne Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016'da ise Başbakanlık görevini Hüseyin Özgürgün'e devretti.

İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

2-) Ferdi Sabit Soyer

CTP'nin ağır toplarından eski Başbakan Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer'in 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak erken genel milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmayacağı kulislerde konuşuluyor. Detay Gazetesi’nin elde ettiği bilgilere göre, Soyer'in 32 yıldır aktif siyasette milletvekili olarak görev alması önümüzdeki seçimlerde Gazimağusa İlçesi ile yaşadığı sorunlar nedeni ile aday olmayacağı konuşuluyor.

Soyer Kimdir?

1952 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lise tahsilini 1970 yılında Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı. Yüksek tahsiline ara vererek uzun süre sendikacı olarak görev yaptı.

1985 Genel Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi ve DP-CTP Koalisyon Hükümetinde 1-1-1994 – 11-12-1995 tarihleri arasında Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı yaptı.

16 Aralık Genel Seçimlerinde, 14 Aralık 2003 Genel Seçimleri ile 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçildi.

28 Nisan 2005’de kurulan CTP-Birleşik Güçler - Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nde Başbakanlık görevi yaptı. 22 Mayıs 2005 tarihinde toplanan CTP-BG kurultayında Genel Başkanlığa seçildi.

25 Eylül 2006 tarihinde oluşturulan CTP-BG – Özgürlük ve Reform Partisi Koalisyon Hükümetinde Başbakanlık görevini sürdürdü.

19 Nisan 2009 ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den yeniden Gazimağusa Milletvekili seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

3) Dr. Arif Albayrak

CTP Gazimağusa milletvekili Dr. Arif Albayrak’da aday olmayacağını açıklayan bir diğer isim. Detay Gazetesi’nin elde ettiği bilgilere göre, Cumhuriyet Meclisi’nin bir dönem en renkli simaları arasında yer alan, Meclis’e eşekle giden, Genel Kurul salonunda balon uçuran öte yandan takke ile Meclis Kürsüsünde konuşma yapması ile de dikkat çeken Albayrak son döneminde varlığı ile yokluğu belli olmayan bir vekil profili çizmişti.

Dr. Arif Albayrak kimdir?

1956 yılında Baf’ta doğdu. 1980 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 1981-1985 yılları arasında İzmir Devlet Hastahanesi’nde Kadın - Doğum ihtisasını tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu.

1987’den bugüne kadar Gazimağusa’da serbest hekim olarak çalıştı. Gazimağusa Belediyesi’nde iki dönem Meclis üyeliği yaptı. Birçok mesleki ve Sosyal Kuruluş ve Derneğin Üyesi ve Yöneticisidir.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi -Birleşik Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçildi.

19 Nisan 2009 ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçildi.

İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

4-) Hüseyin Avkıran Alanlı

DP İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı'nın da önümüzdeki seçim aday olmayacağını ve ailesi ile vakit geçirmek istediğini belirtiyor. Detay Gazetesi’nin elde ettiği bilgilere göre, Hüseyin Avkıran Alanlı yaklaşık bir yıldır aktif siyasetten kopmuş izlenimi veriyor. Alanlı’nın siyasete UBP’de başlaması ardından ÖRP’den milletvekili adayı olmasından sonra en son olarak da DPUG’den milletvekili seçilmesi siyasi hayatındaki zig zaglar olarak görülüyor.

Hüseyin Avkıran Alanlı kimdir?

1970 yılında Larnaka’da doğdu. Orta ve lise eğitimini Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1995 yılında Atatürk Öğretmen Akademisi’nden mezun oldu.

1998 yılında aktif siyasete atılarak, 28 yaşında Ulusal Birlik Partisi’nden İskele milletvekili seçildi. 2003 ve 2005 yıllarında tekrar UBP İskele milletvekili seçildi. Milletvekilliği süresince, Hukuk, Siyasi ve Sosyal İşler Komitesi, Dilekçe Komitesi, Başkanlık Divanı, Meclis Tanıtma Kurulu, Divan Katipliği ve Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den İskele milletvekili seçildi.9 Ekim 2015 tarihinde VIII’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Alanlı, ayrıca Meclis Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel Komite, Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel Komite, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ Kuruluş yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici Komite, Uyuşturucu Bağımlıları ve Kullanıcılarıyla ilgili Yasa Önerisi hakkında oluşturulan geçici ve özel Komite, ayrıca, KTHY, Digitech İletişim Ltd. ve K.T. Kooperatif Merkez Bankası hakkında oluşturulan Meclis Araştırma Komitelerinde üye olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilir.Evli ve üç çocuk babasıdır.