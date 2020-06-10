Hangi ülkelerden, hangi koşullarda yolcu geleceği, yarın Bakanlar kurulunda açıklanacak

Bakanlar Kurulu’nun Perşembe günü özel bir toplantı yapmasına da karar verdiklerini açıklayan Özersay, “Bu toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın getireceği öneri ve tavsiye çerçevesinde 1 Temmuz’dan itibaren ülkemize hangi ülkelerden, hangi koşullar çerçevesinde yolcu geleceği konusunu kararlaştıracağız” dedi. Özersay, alınan kararları da Perşembe gün kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Özersay, ülkeye geliş gidiş tarihleri ve ülkeye geliş gidiş koşulları ve hangi ülkelerden önceden PCR testi yapılarak, hangi ülkelerden yine de karantina uygulaması devam edecek şekilde yolcu gelişi kabul edileceğinin Perşembe günkü toplantıda belirleneceğini yineledi.

Bunun, özellikle turizm sektöründe önceden planlama yapılabilmesini ve daha öngörülebilir bir durum ortaya çıkarabilmesini sağlamak için yapılacağını ifade eden Özersay, “1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelebilecek turistlerle ilgili pazarlama çalışması yapılabilmesi için belirlemeler ihtiyaçtı” dedi.