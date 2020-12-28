Hangi ülkelerden KKTC'ye posta gidebiliyor-gelebiliyor?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kovid -19 salgını nedeniyle Türkiye'nin bazı ülkelerle arasındaki gemi ve uçak ulaşımını durdurmasından dolayı, KKTC ile söz konusu ülkeler arasında posta gönderimi veya alımı yapılamadığını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kovid -19 salgını nedeniyle Türkiye'nin bazı ülkelerle arasındaki gemi ve uçak ulaşımını durdurmasından dolayı, KKTC ile söz konusu ülkeler arasında posta gönderimi veya alımı yapılamadığını duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ulaşım kısıtlaması getirdiği ülkelerden posta alımı veya posta gönderimi durdurulurken, KKTC ile Türkiye ve listede yer almayan ülkeler arasında posta alımı ve gönderimi devam ediyor.

Bu nedenle KKTC'den aşağıda listelenen ülkelere gönderilecek postalar ve listedeki ülkelerden KKTC’ye gönderilecek postaların, PTT tarafından kabul edilmeyeceği, vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak aşağıdaki listede yer alan ülkelere posta gönderiminde, listedeki ülkelerden de posta alımında bulunmamaları istendi.

Uçak kabulü durdurulan ülkeler (kayıtlı uçak mektup postası gönderileri, uçak koli ve apg):

“Angola, Myanmar, Arjantin, Papua Yeni Gine, Aruba, Paraguay, Barbados, Ruanda, Bolivya, Samoa, Botsvana, Sudan, Bruney, Surinam, Çuraçao, Suriye, Çad, Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire), Tanzanya, Ekvator, Türkmenistan, Etiyopya, Uruguay, Eritre, Yemen, Fiji, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Zimbabve, Fransız Polinezyası, Gana, Honduras, Kosta Rika, Küba, Lesoto, Makao, Mali, Moğolistan, Moritanya, Mozambik”

Yüzey (gemi) kabulü durdurulan ülkeler (kayıtsız yüzey mektup postası gönderileri ve yüzey koli) ise şunlar:

“Afganistan, Makao, Angola, Maldivler, Arjantin, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Aruba, Moritanya, Barbados, Mozambik, Bolivya, Myanmar, Botsvana, Nepal, Bruney, Panama, Cibuti, Papua Yeni Gine, Çuraçao, Paraguay, Çad, Peru, Demokratik Kongo Cum. (Zaire), Ruanda, Ekvator, Samoa, Eritre, Sudan, Etiyopya, Surinam, Estonya, Suriye, Fiji, Suudi Arabistan, Fildişi Sahilleri, Şili, Fransa, Tacikistan, Fransız Polinezyası, Tanzanya, Gana, Türkmenistan, Gürcistan, Uruguay, Honduras, Venezüella, İzlanda, Yemen, Kosta Rika, Yeni Kaledonya, Küba, Yeni Zelenda, Lesoto, Zimbabve, Lüksemburg”.