Harmancı 14. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Dirican’ı kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün (19.12.2018) 14. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Dirican’ı kabul etti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya nezaket ziyaretinde bulunan 14. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Dirican, Başkan Harmancı’ya ziyaret anısına plaket taktim etti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’da 14. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Dirican’ı LTB’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dirican’a Lefkoşa’nın tarihi ve otantik kapılarını simgeleyen bir çalışma hediye etti.
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