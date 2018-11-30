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Harmancı: Çevre, geri dönüşüm ve enerji yönetimini şubeleştireceğiz

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) arasında enerji alanında önemli hedefler içeren bir işbirliği protokolü imzalandı.
Harmancı: Çevre, geri dönüşüm ve enerji yönetimini şubeleştireceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) arasında enerji alanında önemli hedefler içeren bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KTMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay imza koydu.

Hazırlanan protokol, LTB’ye ait bina ve tesislerde enerji etüdü çalışmaları yaparak enerji tasarruf fırsatlarını ortaya çıkarmak ve enerji tüketiminin planlı bir şekilde azaltılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bunun yanında LTB bünyesinde ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardına uygun, kapsamlı ve sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen bir enerji yönetim sistemi kurulmasını sağlamak ve belediye personelini bu konuda eğitmek protokol kapsamında yer alıyor.

Protokolle bu alanda yapılacak projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak ve Lefkoşalıların enerji yönetimi ve verimliliği konusunda farkındalığını arttırmak da hedefleniyor.

Başkan Harmancı: Çevre, geri dönüşüm ve enerji yönetimini şubeleştireceğiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada protokol ile kurum olarak enerjiyi verimli kullanıp kullanmadıklarının test edileceğini ve kendilerine önemli bir veri sağlanacağını belirtti.

Çalışmanın toplumun genelinin yakındığı yüksek enerji tarifeleri konusunda nasıl korunabileceğine de kılavuzluk edebileceğini vurgulayan Başkan Harmancı, “Buradan çıkacak sonuçlar kendi iç yapılanmamıza da yön verecek. Bu yapılanma içinde çevre, geri dönüşüm ve enerji yönetimi konuları şubeleştirilecektir” dedi.

Başkan Harmancı oda yetkililerine gönüllü davranışları nedeni ile teşekkür ederek, çalışmanın hem Lefkoşa, hem diğer beldeler için örnek oluşturmasını temenni etti.

Ulubay: Yapacağımız çalışmalar diğer kurumlara da ışık tutacak

KTMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay ise enerji verimliliği ve yönetimi konusunda uzun zamandır çalışma yaptıklarını anımsatarak, tüm kurumlara bu konuda yardımcı olmanın kuruluşlarının amaçlarından olduğunun altını çizdi. Ulubay, “Yapacağımız çalışmalar diğer kurumlara da ışık tutacak ve bunun kadar önemli olduğunu ortaya koyacaktır” dedi.

Zaim: Bu çalışmanın en büyük yararı kamuda olacaktır

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Zaim ise bu çalışma ile en büyük yararın kamuda olacağını belirterek, birlikte yürütülecek projenin LTB’nin enerji verimliliğini raporlamak yanında çalışanların da pratik tedbirlerle enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesini de sağlayacağını sözlerine ekledi.

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