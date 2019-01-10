Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni kabul etti. Dernek Başkanı Emete İmge marjinalize olmuş grupların yaşadığı sorunların detaylı tespiti ve yaşadıkları hak ihlallerinin düzenli izlenip raporlanmasıyla bu ihlallerin asgariye indirilebilmesi amacıyla Aralık ayında hayata geçirdikleri savunuculuk ve lobicilik odaklı “Hastanın Sesi II” projesi hakkında Başkan Harmancı’ya detaylı bilgi verirken yerel yönetimlerle yapılabilecek olası işbirlikleri de konuşuldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da kabuldesivil toplumla işbirliğinin önemine vurgu yaparak LTB olarak yerel yönetim-sivil toplum işbirliklerinin toplumsal fayda sağladığının açık olduğunu söyledi. Başkan Harmancı, önceki dört yılda olduğu gibi Evrensel Hasta Hakları Derneği ile LTB olarak her zaman toplumsal fayda amacı ile işbirliklerini sürdüreceklerini belirtti.