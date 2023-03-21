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Harmancı: Farklılıkların ayrıştırıcı değil, zenginleştirici ve birleştiricidir

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LTB’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganıyla düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği yapıldı
Harmancı: Farklılıkların ayrıştırıcı değil, zenginleştirici ve birleştiricidir

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği dün öğleden sonra Kızılbaş Parkı’nda yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, çocukların yetenekleri ve performansları hem ailelerini gururlandırdı hem de izleyicilerden alkış aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada “Deprem nedeniyle etkinlik içeriğine değişiklik yapılarak bando eşliğinde yürüyüşümüzü yapmadık. Ülkemizin pırıl pırıl çocuklarını, öğretmenlerini, yurttaşlarımızı ve Türkiye’de 49 bin üzeri kişiyi kaybettik. Melekler Takımımız, tüm kaybettiğimiz yurttaşlarımız ve Türkiye’de hayatını kaybedenler, her zaman aklımızda ve kalbimizdesiniz” ifadelerini kullandı.

-“Daha güvenli ve eşit bir ülke yaratma sorumluluğumuz bulunuyor”

“Kaybettiklerimizi saygı ile özlemle anarken, daha güvenli ve daha eşit bir ülke yaratma sorumluluğumuz bulunuyor” diyen Harmancı, “Bunu yaratırken de bütün farklılıklarımızla birlikte, onların bir değer olduğunu, farklılıkların ayrıştırıcı değil, zenginleştirici ve birleştirici olduğunu, bunların sevgi ile büyütülen kavramlar olduğunu düşünüyoruz. Her yıl artı bir üzerine koyarak sevgiyi büyütüyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Tadım sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, Algım Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi ile Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun dans gösterisi, Armel Özel Eğitim Merkezi’nin bateri gösterisi, KKTC Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin cimnastik gösterisi, LTB Rit’morkestra’nın müzik dinletisi ve Özev Özel Eğitim Okulu’nun ise defile gösterisi yer aldı.

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