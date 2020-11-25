Harmancı: Sığınma evleri ve diğer koruma ve destek hizmetleri aile içi şiddetle mücadelenin sadece bir ayağıdır.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Harmancı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün LTB Kadın Sığınma Evi 4. yaşını dolduruyor. 2016 yılında belediyeye ait eski bir binayı amaca uygun şekilde tadil etmiş, halkımızın da desteğiyle ülkenin tek kadın sığınma evi olarak hizmete koymuştuk.

Her yıl 25-30 kadına ve çocuklarına ev sahipliği yapan, güvenli yeni bir hayata adım atmaları için ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunan sığınma evi, yeni yerine taşınma hazırlıklarına başlıyor. Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile inşa edilen yeni sığınma evi, çok daha ideal fiziksel şartlarda daha fazla direnişçiye hizmet sunabilecek.

Başkan Harmancı: "LTB Kadın Sığınma Evi her yıl 100’ü aşkın direnişçiye koruma ve destek hizmetleri veriyor"

LTB Kadın Sığınma Evi güvenli barınma hizmeti yanında her yıl 100’ü aşkın direnişçiye de çeşitli koruma ve destek hizmetleri veriyor. Ancak sığınma evleri ve diğer koruma ve destek hizmetleri aile içi şiddetle mücadelenin sadece bir ayağıdır.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle etkin mücadele için bütünlükçü bir devlet politikası ve kurumlar arası koordinasyon şarttır. 2 yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması bu anlamda önemli bir adım olsa da merkez yönetim düzeyinde somut kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında siyasi iradeye ihtiyaç vardır.

Unutulmamalıdır ki aile içi şiddet ve diğer birçok insan hakkı ihlalleriyle mücadele, bütünlükçü bir sosyal adalet mücadelesinden bağımsız tam anlamıyla başarılı olamayacaktır.”