Harmancı, Yeşilyurt özel eğitim merkezi öğrencilerini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini kabul etti.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci ziyarette okul öğrenci ve öğretmenlerinin LTB Kadın Sığınma Evi’nde kalmakta olan kadın ve çocuklar için örmüş olduğu atkıları LTB Başkanı Harmancı’ya takdim etti.

İNECİ

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’de görüp örnek aldıkları yürüyen tezgah projesini Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez uygulayan okullardan biri olduklarını, atkıları yoğurt kabı ile dil çubuğu malzemesini kullanarak tezgahlarda ördüklerini söyledi.

İneci, okullarına sürekli yardım yapıldığını, bunun üzerine okul olarak kendilerinin de birilerini mutlu etmek amacı ile atkı ördüklerini söyledi. İneci, LTB Meclis üyesi aynı zamanda Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy ile atkıları LTB Kadın Sığınma Evi’nde kalan kadın ve çocuklara verme kararı aldıklarını belirtti.

İneci konuşmasının sonunda Başkan Harmancı için ördükleri atkıyı da takdim etti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise kabulde yaptığı konuşmada, duyarlı davranışlarından ötürü Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci, okul öğretmenleri ile öğrencilerine teşekkür etti.

“Bende dahil olmak üzere, eminim ki hem çocuklarımız hem de kadınlarımız bu atkıları gururla takacaklar. Bu hediyelerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile de ayrı bir önemi, ayrı bir mesajı olacaktır” diyen Başkan Harmancı bu tür katkıların kendilerine cesaret ve umut verdiğini belirtti.