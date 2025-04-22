Harmancı’dan Sert Tepki: “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemdeki siyasi gelişmelere sert tepki gösterdi. Ortak deklarasyon sürecine ilişkin yaşanan çelişkili açıklamalara dikkat çeken Harmancı, “İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Bazı yetkililerin deklarasyonla ilgili çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirten Harmancı, “Biri çıkıp sanki kabile reisi imza atmış gibi ortak deklarasyona onların haberi yoktur diyor, diğeri çıkıyor ‘işgal’ kelimesi yer almaz bu metinlerde diyor, öbürü çıkıyor bunun suçlusu AB’dir diyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Harmancı açıklamasında, topluma karşı dürüst olunması gerektiğini vurgulayarak, “Bizi avutmak için birkaç güzel söz, birkaç fotoğraf o kadar” dedi. Mevcut düzeni “yozlaşmış” olarak nitelendiren Harmancı, bu sistemin “resetlenmesi” gerektiğini belirtti.

Açıklamasında toplumsal yozlaşmaya da değinen Harmancı, “Kirli para, turan eller her yerde; sahtekarlık, beleşe konma, haksızlık ve umarsızlık her köşede” sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.

Yetkililere çağrıda bulunan Harmancı, “Bari çıkın ve deyin ki kardeşlerimiz bizi aldattı, bizi arkadan bıçakladı” ifadelerini kullandı. Harmancı, metinleri isteyerek onaylayanların da savunulacak bir pozisyonda olmadığını sözlerine ekledi.