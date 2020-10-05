Harmancı:“Kıbrıs Türk Halkı İradesine, Kültürüne, Özgürlüğüne, İnançlarına Sahip çıkacak”

“Kıbrıs Türk Halkı İradesine, Kültürüne, Özgürlüğüne, İnançlarına Sahip çıkacak”

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, BRT’de ’18. Saat Seçim Özel’ programında

Pembe Paşaoğlularının konuğu oldu.

Akıncı’ya yönelik demokratik ölçütler içinde yapılan her eleştiriyi anlayışla karşıladıklarını, ancak iş tehdit boyutuna gelince buna müsamaha gösterilmesinin beklenmemesi gerektiğini kaydeden Harmancı, Akıncı’nın da gerek müdahaleler, gerekse de tehditlere yönelik yaptığı uyarı niteliğindeki açıklamaların birilerinin iddia ettiği gibi ‘tehlikeli bir oyun’ değil, tam aksine tehlikeli bir oyunu

bozabilecek içerikte ve nitelikte olduğunu söyledi.

Geçmişte de bazı müdahaleler olduğunu ancak bunun ters teptiğini anımsatan Harmancı, Kıbrıs Türk halkının yapılanları özgür iradesine karşı bir saldırı olarak görerek haklı olarak tepki

gösterdiğini, Akıncı etrafında kenetlenmenin nedenlerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.

Harmancı, her müdahalenin toplumu kamplara böldüğü gerçeğinin unutulmaması ve bu

kamplaşmanın Kıbrıs Türk halkına asla bir yararı olmadığının hatırlanması gerektiğini söyledi.

Harmancı, Kıbrıs Türk halkının güven ve kararlılıkla iradesine, kültürüne, özgürlüğüne,

inançlarına sahip çıkacağını belirtti.

“Kıbrıs Konusunda En Verimle ve Üretken Dönemlerden Biri Yaşandı”

Cumhubaşkanı Akıncı’nın görev süresi boyunca çözüm odaklı siyaset bağlamında yaptıklarının

Kıbrıs konusunda en üretken ve verimli dönemlerden birinin yaşandığının göstergesi olduğunu

belirten Harmancı, “1968 yılından sonra ilk kez 5’li konferansın toplanması, Crans Montana’da

çözüme ramak kalması, Berlin toplantısında sürecin nasıl ilerleyeceğinin netleşmesi de en çok Sn.

Akıncı’nın kararlı ve tutarlı vizyonu sayesinde olmuştur” dedi.

Crans Montana’nın ardından Berlin’de varılan ve yaşanan kafa karışıklıklarını gidermesi ile Kıbrıs

Türk halkının hassasiyetlerini içermesi açısından ortaya çıkan metnin son derece önemli olduğunua vurgu yapan Harmancı, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit eden, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları içeren ve ucu açık olmayan sonuç odaklı süreç öngören metnin mimarlarından birinin Akıncı olduğunun altını çizdi. Harmancı, Akıncı’nın 5 yıl boyunca yaptığı üst düzey temaslar ile Berlin zirvesi gibi gerçekliklerin ‘Akıncı içine kapandı’ söylemlerine karşılık en net cevap olduğunu vurguladı.

“Akıncı Kıbıs Türk Halkının Hassasiyetlerine Sahip Çıktı”

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbıs Türk halkının hassasiyetlerine sahip çıktığını,

belirten Harmancı şunları kaydetti: “Sn. Akıncı savaş yerine barışı, çatışma yerine diplomasiyi,

kardeşliği ön plana çıkardı, Kıbrıs Türk halkının özgür ve özgün kimliğinin korunmasını, kendi kendini yönetme becerisine sahip olduğunun kabul edilmesini istedi, halkının görüşlerini seslendirdi. Bunların neresi kavgacı.”

“Eğer diyalogtan, özne olmaktan bahsediyorsak, seçilmiş kişilerin kendi varlıklarını daha iyi

ifadebilmesini istiyorsak, farklı fikirlerde de olabileceğimiz gerçeğini idrak etmemiz gerekir” diyen Harmancı, bunun medeni kalıplar içinde ifade edildiğinde ‘kavga’ değil, tercihlerinizin bu yönde olduğunun toplumla paylaşımı olduğunu söyledi.

“Herkes Saygı Duymalı”

Her konuda herkesin aynı düşüncede olamayacağını, Akıncı’nın da bazı konularla ilgili farklı

düşünceleri olabildiği gibi, doğal gaz ile münhasır konomik bölge tartışmalarında Türkiye ile benzer düşüncelere sahip olduğunu kaydeden Harmancı, “Federasyon konusunda ise kendi toplumu

tarafından %60 oyla seçilmiş bir lider, halktan aldığı yetki doğrultusunda siyaset yürütüyorsa, o

lidere herkes saygı duymalıdır” dedi.

“İki Devletliliği Savunanlar Niye Yapamadılar?”

Federasyona alternatif olarak ortaya konan çözüm modellerinin olabilirliliğinin olmadığının daha

önce defalarca ıspatlandığını belirten Harmancı, farklı süreçlerde “iki devletli” ve “konfedaral” çözüm gibi farklı denemeler yapanların bile sonradan yeniden Federasyonu görüştüklerini kaydetti. Harmancı, “Sn. Eroğlu ya da Denktaş KKTC’nin tanınmasını istemiyor muydu? 2 ayrı devlet istemiyorlar mıydı? Onların başaramadıklarını bugün yeni bir konjenktür oluştu da birileri mi başaracak?” diye sordu.

Ortaya konanın tam tersine BM Parametrelerini terk ederek, ayrılıkçı bir siyasi pozisyonu

savunmanın geçmişte Kıbrıs Türk halkına acı bedeller ödettiğini anımsatan Harmancı, “Biz

uluslararası hukukun bir parçası olmak istiyoruz, kendi özgün kimliğimizle dünyalı olmak istiyoruz. Bunun yolu da eşitlik, güvenlik ve özgürlüğümüzün garanti altına alınacağı federal bir çözümdür” dedi. Bir soru üzerine Akıncı’nın görev süresince bağımsız tarafsız kimliğini koruduğunu, Ombudsman, YÖDAK ve Kamu Hizmeti Komisyonu atamalarında bunu ıspatladığını belirten Harmancı, bu kurumlara olan güven duygusunun artmasının nedeninin de bu olduğuna söyledi.

“Yurttaşlık Görevimizi Yerine Getirelim”

Harmancı, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli

tedbirleri alacağını kaydederek, herkesin yurttaşlık görevini yerine getirmesinin önemine vurgu

yaptı. Sosyal mesafeye dikkat edileceğini, sürekli havalandırmanın olacağını, her yurttaşa ayrı ayrı tek kullanımlık eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsatan Harmancı, pandeminin yarattığı endişenin yanısıra, seçmen kartlarının dağıtılmayacak olmasının da katılım açısından sıkıntı yaratabileceğini, bunu aşmanın yolunun bir şekilde bulunması gerektiğini ifade etti.