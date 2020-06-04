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Hasan Nidai Mesutoğlu hayatını kaybetti

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Hasan Nidai Mesutoğlu hayatını kaybetti
Hasan Nidai Mesutoğlu hayatını kaybetti

Avukat Hasan Nidai Mesutoğlu hayatını kaybetti. Mesutoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan Hasan Nidai Mesutoğlu'nun vefat haberini Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı sosyal medyadan böyle duyurdu

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