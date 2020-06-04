Avukat Hasan Nidai Mesutoğlu hayatını kaybetti. Mesutoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Öte yandan Hasan Nidai Mesutoğlu'nun vefat haberini Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı sosyal medyadan böyle duyurdu
Avukat Hasan Nidai Mesutoğlu hayatını kaybetti. Mesutoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Öte yandan Hasan Nidai Mesutoğlu'nun vefat haberini Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı sosyal medyadan böyle duyurdu
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