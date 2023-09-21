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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta tamamlandı

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta tamamlandı
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta tamamlandı

 

DAİRELER GOLLÜ BAŞLADI

 

 

KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ilk hafta maçları oynandı.

Bu yıl 13.sü gerçekleştirilen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında 11 takım mücadele ediyor. başladı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına İbrahim Özsoy tarafından düzenlenen turnuvada maçlar Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanıyor. 

 

Salı-Çarşamba akşamları oynanan maçlar saygı duruşu ile başlamıştı. Kutlay Malek ve Alper Aligüllü’nün yönettiği ilk hafta maçlarının tümünde gol atılırken, sadece 1 maç berabere bitti.

 

 

 
 

İlk haftanın maç sonuçları şöyle:

 

B Grubu

Merkezi Cezaevi - Din İşleri Müşavirliği: 13-3

Devlet Piyangoları - Sosyal Sigortalar: 3-13

İlköğretim Dairesi - Sivil Savunma: 9-1

 

A Grubu 

Devlet Hastanesi - Gümrük Dairesi: 5-1

Din İşleri Başkanlığı - Eğitim Müşavirliği: 5-5

Vergi Dairesi - BAY + 3 puan

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