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Hasan Taçoy UBP Genel Başkanlığı İçin Aday Olacağını Açıkladı..

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“Partililerimden Aldığım Güç, Beni Bu Noktaya Getirmiştir”
Hasan Taçoy UBP Genel Başkanlığı İçin Aday Olacağını Açıkladı..

Ulusal Birlik Partisi(UBP) milletvekili, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Parti Genel Başkanlık görevi için aday olacağını açıkladı.

Hasan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, “Partililerimden aldığım güç, beni bu noktaya getirmiştir” dedi.    

UBP’de 30 yılı geride bıraktığını, UBP’lilerle çok sayıda başarıya imza attığını ifade eden Taçoy şöyle devam etti:

“Bu parti bize, partimizin atalarından, atalarımızdan miras. Şimdi UBP’yi ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geleceğe taşımak gibi bir misyonumuz var. Bu misyona talibiz.
30 yıllık birikimim ve UBP’liliğimle göreve talibim. Partililerimden aldığım güç, beni bu noktaya getirmiştir. Partililerimin, daha ben adaylık açıklamadan, ‘Taçoy bu işi yapar’ demesi, en büyük gururlarımdan biridir. Bu kararı yalnız vermedim. İsmim etrafında, partililerimde doğal bir konsensüs oluştu, bundan da gurur duyuyorum. Ben UBP üyesinden, halkımızdan aldığım güçle, 31 Ekim Kurultayı’nda aday olma kararı verdim” 

UBP’de partinin gençlik kollarında görev almaya başladığını, köy köy, mahalle mahalle örgütlenmesinde parti büyükleriyle katkı koyduğunu, her örgüt binasında kahve içmişliği bulunduğunu ifade eden Taçoy, “Bunu yürekten yaptım. Herhangi bir makama gelmek için yapmadım. Süreçler doğal seyrinde beni makamlara getirdi, bunu da Ulusal Birlik Partili olmanın bilinci içerisinde gururla kabul ettim. Yeri geldi hükümetlerde, yeri geldi genel merkezde Ulusal Birlik Partisi’ne hizmeti sürdürdüm” dedi.

Adaylığını geniş bir UBP kitlesinin onayladığını kaydeden Taçoy, “Hedefimiz ilk turdan parti başkanlığını kazanarak, ülke sorunlarına hızla odaklanmaktır. Bunu, üyeden aldığım güçle söylüyorum” dedi.

UBP HER KURULTAYDAN GÜÇLENEREK ÇIKMIŞTIR

UBP’nin her kurultaydan güçlenerek çıktığını ifade eden Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi tarihi çok adaylı kurultaylara şahit oldu. Tamamından güçlenerek çıktı. Geçmişten alacağımız dersler var, bu bizi geleceğe daha güçlü taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Hiçbir adayı kötülemeyeceğini vurgulayan Taçoy, kırılma yaşanmaması temennisinde  bulundu.

 Taçoy, “Birbirimizi kırmadan, dökmeden, Ulusal Birlik Partisi’ni daha güçlü nasıl yaparız, onun için çalışacağız. Bu sürede hiçbir aday arkadaşımı kötülemeden, tamamen, yeni sürece odaklanacağım. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve beklentiler yüksek” dedi.

Taçoy “Ülkenin geleceğinin bu kurultayda şekilleneceğini” bu sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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