Hasar ödememeyi alışkanlık haline getirdiler !...

KKTC’de faaliyet gösteren ve vatandaşın arabasını, evini, iş yerini sağladıkları poliçeler ile garanti altına aldığını öne süren bazı sigorta şirketlerinin, meydana gelen bir olay ve kaza sonrasında mükellefiyetlerini yerine getirmedikleri öne sürülüyor

Taner ULUTAŞ

Comrehsive veya ‘Kasko’ olarak nitelendirilen sigorta poliçeleri ile Third Party olarak nitelendirilen ve bir kaza vukunda karşı tarafın suçlu olmaması durumunda ödemesi gereken hasarı bu sigorta şirketlerinin çeşitli bahaneler ile ödemediklerine vurgu yapılıyor.

Girne – Esentepe Anayolunda, Cratos Otel mevkinde meydana gelen kaza sonrasında arabası hasarlanan Duran Kan, sigorta şirketinin hasarını ödemediğini ve bu konuda çeşitli bahaneler ürettiğini belirtti. Duran Kan, yaptığı açıklamada, "JB 216 plakalı Mazda marka arabam ile Cratos Oteli 200 metre geçtikten sonra, sağa dönmek için sinyal verdim. Yavaşladıktan sonra arkamdan gelen TKK 112 plakalı otobüs şöförü, herhalde dalgınlığına gelmiş olacak ki, hiç fren yapmadan geldi ve benim arabamın arkasına vurdu. Arabamın tamponu, sinyal lambaları, arka bagaj kapağı hasara uğradı" dedi.

Duran Kan açıklamasına devamla, "Arabada 3 yaşında kızım da vardı. Bin bereket versin çarpa sonrasında kızıma bir şey olmadı. Tabi kazadan sonra olay yerine polis geldi ve gerekli ölçümleri alarak karşı tarafa suçlu olduğunu söyledi. Bana da hasar için sigorta şirketine başvurmam tavsiye edildi. Sigorta şirketine (İsmi bizde kayıtlı) gittim. Bana Polis Raporu gelsin halledelim dedi. Polis raporu tanzim etti ve gönderdi. Daha sonra sigorta şirketi binbir bahaneler üretti. Resimde plaka çıkmamış bu nedenle ödemeyeceklerini söyledi. Polis tekrar gittiğim zaman her şeyin tamam olduğunu ve tüm bilgilerin sigorta şirketine verildiği belirttiler. Ancak bu sigorta şirketinin birçok kazada böyle yaptığını ve ödememe yönüne gittiğini öğrendim" ifadesinde bulundu.

Canımızı, malımızı garanti altına aldığını söyleyen ve bu nedenle paramızı alan bu sigorta şirketlerinin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi durumunda bizim mağduriyetimizi kim karşılayacak diyen Duran Kan, " Sigorta çıkartmak mecburidir. Ancak sigortalar böyle yaparsa bende sigorta çıkartmama yönüne gideceğim. Hepsine değil ama bu tip sigortalara güvenim kalmadı" dedi.