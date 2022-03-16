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Hasgüler: Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler için dayanışma yapılmalı

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Hasgüler: Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler için dayanışma yapılmalı
Hasgüler: Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler için dayanışma yapılmalı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, savaştan dolayı eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatılması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

Mehmet Hasgüler, KKTC yetkili makamlarının değerlendirmesiyle Ukraynalı öğrenci ve akademisyenler için dayanışma yapılması gerektiğini belirterek, Eğitim Bakanı ve üniversitelerin de bu konuya olumlu bakacaklarını düşündüğünü söyledi.

KKTC üniversitelerinin uluslararası akreditasyonlara sahip olduğuna işaret eden Hasgüler, Türk büyükelçileri vasıtasıyla dayanışma için harekete geçilmesi gerektiğini savundu.

Hasgüler, dayanışmadan bahsederken, eğitimine devam edemeyen Ukraynalıların KKTC’de eğitimlerine devam edilmesinin sağlanmasını ve burs verilmesini kast ettiğini vurguladı.

Savaş görmüş bir toplum olarak Ukrayna’da yaşananlara duyarsız kalınamayacağını aktaran Hasgüler, “Savaş dünyada hiçbir sorunu çözmez ve büyük sorunlara neden olur. Sorunları çözmek için savaş dışında başka çözümler bulunabilir. Rusya orantısız güç kullanıyor. Ukrayna halkı resmen açıkça yok ediliyor. Gelecekte çocuklar için İçin Rusya bir büyük travma inşa ediyor ve yeni Ukrayna milli kimliği artık Rus karşıtlığı üzerine oturacak. Bu savaş bunu ortaya çıkaracak” dedi.

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