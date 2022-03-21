Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, down sendromlu bireylerle sadece bu hafta içerisinde değil her zaman sosyal ortamlarda bir arada olup, vakit geçirerek, farklı olmadıklarını hissettirmek gerektiğini kaydetti.



Oğuzhan Hasipoğlu, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.



Hasipoğlu mesajında, 21 Mart’ın, tüm dünyada down sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak ve down sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve ön yargıya maruz kalmasını önlemek amacıyla kutlandığını belirterek, bu günde erken ve sürekli eğitimin önemine de dikkat çekildiğini kaydetti.



Hasipoğlu, down sendromlu bireylerin kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri, eğitim alabilmeleri, bağımsız olabilmeleri, sosyalleşmeleri ve iş hayatına dahil olabilmeleri için farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”nün tüm dünya ülkeleri tarafından kutlandığını ifade etti.



“ASLINDA ONLAR ARTI 1 FARKLA BİZİM GİBİLER”



46 yerine fazla bir kromozomla down sendromlu olarak doğan bireylerin hayata dahil olması ve mevcut potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için neler yapılabileceğine yönelik çalışmaların konuşulduğu ve etkinliklerin düzenlendiği bu günün BM’nin 10 Kasım 2011 kararıyla Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul edildiğine işaret eden Hasipoğlu, “Aslında onlar artı 1 farkla bizim gibiler” vurgusu yaptı.



Gerek spor gerekse sosyal faaliyetlerde down sendromlu bireylerle daha fazla vakit geçirmenin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, “Onlarla sadece bu hafta içerisinde değil her zaman sosyal ortamlarda bir arada olup, vakit geçirerek, farklı olmadıklarını hissettirmemiz gerekmektedir” dedi.