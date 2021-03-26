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Hasipoğlu: Cumhurbaşkanı Tatar iki devletli çözüm vizyonu sebebiyle seçildi

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Seminerde katılımcılar, Kıbrıs sorunu ve yaklaşan 5+BM gayriresmi toplantısıyla ilgili değerlendirme yaptı…
Hasipoğlu: Cumhurbaşkanı Tatar iki devletli çözüm vizyonu sebebiyle seçildi

Müzakere heyeti üyesi ve Milletvekili Avukat Oğuzhan Hasipoğlu, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği ve Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen çevrim içi seminere katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Seminerde katılımcılar, Kıbrıs sorunu ve yaklaşan 5+BM gayriresmi toplantısıyla ilgili değerlendirme yaptı…

Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ta doğuştan gelen egemen haklara sahip olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçilmesinden sonraki yeni politikasının, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yönünde olduğunu belirtti.

Federasyonun diğer ülkeler için iyi bir model olabileceğini, ancak Kıbrıs için uygun bir model olmadığını kaydeden Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle güç ve refahı paylaşmaya hazır olmadıklarını vurguladı.

Hasipoğlu, “Yeni liderimiz, iki devletli çözüm vizyonunu benimsemesi sebebiyle seçildi. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı Sayın Tatar’ı seçti” diye konuştu.

Hasipoğlu konuşmasında, Annan Planı’na atıfta bulunarak, Rum tarafının adanın yönetimini Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmadığını söyledi. Kıbrıs Rum tarafının maksimalist talepleri ve Kıbrıs Türk halkıyla güç ve refahı paylaşmayı reddetmeleri nedeniyle 2017’de Crans Montana’da çökmüş olan “federal çözüm için müzakereler”in uzun yıllar denendiğini dile getiren Hasipoğlu,“Bütün bunlar bize, iki devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözümü arama hakkını veriyor” dedi.

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