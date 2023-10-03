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Hasipoğlu, İngiliz Muhafazakar Parti Kongresi’ne katıldı ve konuşma yaptı

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Hasipoğlu, İngiliz Muhafazakar Parti Kongresi’ne katıldı ve konuşma yaptı
Hasipoğlu, İngiliz Muhafazakar Parti Kongresi’ne katıldı ve konuşma yaptı

UBP GENEL SEKRETERİ HASİPOĞLU, KONGREDE KONUŞMA YAPTI

 

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İngiltere’nin Manchester Kenti’nde düzenlenen İngiliz Muhafazakar (Conservative) Parti Kongresi’ne katıldı.

 

Kongrede, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapss, Lordlar Kamarası Üyesi Daniel Hannah, Milletvekilleri, Muhafazakar Parti Üyesi Kıbrıslı Türkler ve diğer siyasilerle de bir araya gelen Hasipoğlu, kongrede ilk kez KKTC vekili olarak bir de konuşma yaptı. Aynı panelde, AK Parti Genel Başkan Vekili - İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş  ve İngiltere’de yaşayan Freedom- Fairness Düşünce kuruluşu eş başkanı Çetin Ramadan’da kongrede birer konuşma yaptılar.

 

Konuşmasında, İngiltere’de yaşayan yaklaşık 300 Bin Kıbrıslı Türk’ün sorunlarını ve beklentilerini gündeme getiren Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklerin, İngiliz Parlamentosu’na artık bir milletvekili göndermesinin vaktinin geldiğini söyledi.

 

Brexitten sonra İngiltere’nin Kıbrıs Siyasetinde  daha cesur adımları atması gerektiğine vurgu yapan Hasipoğlu. Garantör İngiltere’nin Kıbrıs’ta gerçekten çözüm istediğini her fırsatta gösteren Kıbrıs Türk Halkının yapıcı tutumunu gayet iyi bildiğini hatırlattı.

 

İngiltere’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçilmesiyle KKTC’nin egemen eşitlik temelinde çözüm talebine karşı önyargılı davranmamasını istediklerini ifade eden Hasipoğlu, egemen eşitliğin tarihten gelen kazanılmış bir hak olduğunu kaydetti.

 

2004 Annan Planı sürecinde Kıbrıslı Türklere verilen sözleri hatırlatırken, Doğrudan uçuş konusunda artık İngiltere’nin somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Hasipoğlu,  Commonwelth Oyunları’nda Kıbrıslı Türk sporcuların katılmasını istediklerini sözlerine ekledi. Kongre İngiltere Başbakanın yapacağı kapanış konuşmasıyla yarın son bulacak .

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