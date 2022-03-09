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Hasipoğlu İstifa Etti

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Ertuğruloğlu'nun Dışişleri, Hasan Taçoy'un ise Çalışma Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor.
Hasipoğlu İstifa Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu görevinden istifa etti.

Bir süredir devam eden ve Tahsin Ertuğruloğlu'nun kabineye girmemesi nedeniyle büyüyen tartışmalar, Türkiye- KKTC arasında diplomatik krize dönmüştü.

Ertuğruloğlu'nun Dışişleri, Hasan Taçoy'un ise Çalışma Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor. Yeni isimler, dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulacak.

Bu değişiklik yeni bir güvenoylaması gerektirmiyor.

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