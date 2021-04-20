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Hasipoğlu : UBP seçimden kaçmaz

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Hasipoğlu, Erken seçim tarihinin belirlenmesi, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklikler yapılması için  geçmişte olduğu gibi Meclis’te bir  “Ad-Hoc Komite” oluşturulmasının doğru olduğunu, bunun Anayasa’ya aykırılığı bulunmadığını belirtti.
Hasipoğlu : UBP seçimden kaçmaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Erken seçim tarihinin belirlenmesi, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklikler yapılması için  geçmişte olduğu gibi Meclis’te bir  “Ad-Hoc Komite” oluşturulmasının doğru olduğunu, bunun Anayasa’ya aykırılığı bulunmadığını belirtti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, BRT’nin bir programında soruları yanıtlayan Hasipoğlu,  muhalefete tepki göstererek, “Şimdiye kadar bu komiteler kurulur kendileri de yer alırken Anayasa çiğnenmedi de şimdi mi Anayasa çiğnenmiş olacak? Böylesi tehditkar tutumlar doğru değildir. 27 milletvekili 3 Nisan 2022’de erken seçim yapılmasına onay verdiğine göre Meclis iradesi bu yönde olmalıdır. Muhalefetin bunu engellemeye çalışması anti demokratik, çoğulculuk ilkesi ile bağdaşmayan bir tutumdur” dedi.

Hasipoğlu özetle şöyle konuştu:

“Bu Meclis, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bile Anayasa’ya rağmen pandemi nedeniyle erteledi. O süreçte Anayasa ihlali yoktu, şimdi UBP’nin oluşturmak istediği geçici komite mi Anayasaya aykırı olacak? Pandemi koşulları daha da ağırlaşmasına rağmen illa bu yıl içinde erken seçim yapalım demek halkı düşünmemek.

Normalde seçim ve halk oylamasına ilişkin yasa tasarıları ve öneriler, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülür. Bu komitede de aslında iktidar çoğunlukta olmalıdır. Ancak hükümet kurulurken muhalefete anlayış gösterilerek eşit temsil edilme kabul edildi.  Ama bu eşitlik şimdi bizim irademizin aleyhine kullanılmak isteniyor. Bunu kabul edemeyiz. Ad-hoc komitenin kurulması ve orada tüm partilerin yer alması hem herkesin görüşlerinin komite çalışmalarına yansıması hem de iradenin gereğinin gerçekleşmesi için doğru bir yol olacaktır.

ÜLKE GERÇEKLERİNİ DİKKATE ALMAMIZ GEREK

Pandemi ağır koşullarda devam ederken seçim için bu acele tavrı anlamak mümkün değil. UBP, hiçbir zaman seçimden kaçmaz ama ülke gerçeklerini de dikkate almamız gerek. Bizim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiğimiz anlayışı biz de muhalefetten bekliyoruz”.

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