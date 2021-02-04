Hasırcı:"Koronavirüse yakalanan kızıma karantina otelinde kendi imkanlarımla baktım"

Lapta sakini İbrahim Hasırcı, karantina oteline yerleştirildikleri süreçte, defalarca doktor talep etmelerine rağmen, bu çağrılarının yanıtsız kaldığını, koronavirüse yakalanan kızına kendi imkanlarıyla buhar ve ilaç verdiğini anlattı...

İbrahim Hasırcı isimli şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızı Ayşe’nin karantina oteline yerleştirildikten sonra hiç bir doktor gelmemesi ve hastaneye gittikten sonra ise bir tane bile doktorun kızına bakmadığını söyleyerek sitem etti.

İşte o paylaşım:

Bu resim gerçektir 30/01/21 tarihinde karantina oteline yerleştiğimiz günden itibaren hergün doktor istememize rağmen ne gelen oldu ne giden dün bizi hasteneye çağırdılar çocuk için yine doktor görmeden geri geldik sadece otelde pcr testi yapıldı ve pozitif çıktı çocuğum yani kaç gün bu durumda kendi çabalarım ile buhar ilaç verdim bugün kontrol edilip pozitif oteline yerleştirildi.Ayşeciğim kendi kendine baktı ....