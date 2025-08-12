  • BIST 10965.21
  • Altın 4380.743
  • Dolar 40.7282
  • Euro 47.2865
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Haspolat’ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Dozere Çarptı: Araç Yandı

» »
Haspolat’ta Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 64 miligram alkollü olduğu tespit edilen Vasfi Aldemir (E-29), yönetimindeki LL 155 plakalı salon araç ile doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrederken, arızalandığı için daha önce yol
Haspolat’ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Dozere Çarptı: Araç Yandı

Haspolat’ta Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 64 miligram alkollü olduğu tespit edilen Vasfi Aldemir (E-29), yönetimindeki LL 155 plakalı salon araç ile doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrederken, arızalandığı için daha önce yol kenarına gerekli trafik tedbiri alınmadan Ayhan Yiğit (E-49) tarafından park edilen dozerin sol yanına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LL 155 plakalı aracın motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, söz konusu araç tamamen yanarken, dozerin sol ön lastiği ve sinyal lambası da zarar gördü.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koop-Sen, Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz greve gitti12 Ağustos 2025 Salı 11:58
  • Büyük vurgun... Şirketin parasını çaldı12 Ağustos 2025 Salı 11:56
  • KIBTES: Öğretmen atamalarının seçim sonrasına bırakılması kabul edilemez12 Ağustos 2025 Salı 11:10
  • KTAMS, yetkili sendikaların protokol görüşmelerine çağrılmasını talep etti12 Ağustos 2025 Salı 11:06
  • Güröz: Emekçiler 12 gündür kooperatiflerde maaş bekliyor12 Ağustos 2025 Salı 11:01
  • Cezasını ödeyen Salih Özgürgün serbest12 Ağustos 2025 Salı 10:24
  • Polis ve itfaiye memuru alımları için başvurular yarın başlıyor12 Ağustos 2025 Salı 10:05
  • Kooperatifler'de genel grev!12 Ağustos 2025 Salı 09:54
  • YKS tercih süreci yarın sona eriyor12 Ağustos 2025 Salı 09:53
  • Dövizde son durum12 Ağustos 2025 Salı 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti