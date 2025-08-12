Haspolat’ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Dozere Çarptı: Araç Yandı

Haspolat’ta Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 64 miligram alkollü olduğu tespit edilen Vasfi Aldemir (E-29), yönetimindeki LL 155 plakalı salon araç ile doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrederken, arızalandığı için daha önce yol

Haspolat’ta Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 64 miligram alkollü olduğu tespit edilen Vasfi Aldemir (E-29), yönetimindeki LL 155 plakalı salon araç ile doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrederken, arızalandığı için daha önce yol kenarına gerekli trafik tedbiri alınmadan Ayhan Yiğit (E-49) tarafından park edilen dozerin sol yanına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LL 155 plakalı aracın motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, söz konusu araç tamamen yanarken, dozerin sol ön lastiği ve sinyal lambası da zarar gördü.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.