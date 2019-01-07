Hasta refakatçisi eğitim kursu bugün başladı

Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği, “Devlet Hastanelerinde İstihdam Güvenceli Hasta Refakatçisi Eğitim Programı” kursu başladı.

Kendi alanlarında konularında uzman eğitmenler tarafından verilmeye başlanan kurs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassaemia Merkezi Konferans Salonu ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kursta, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim, temizlik ve hijyen kuralları, gizlilik ve mahremiyetin korunması, hastanın güvenliğini sağlama ve kazalardan koruma, ortopedik, fizik tedavi gerektiren, nörolojik veya psikiyatrik hastalığı olan hastalarda refakat etmede dikkat edilecekler konusunda bilgiler verilirken,

refakatçinin yapmaması gereken davranışlar da aktarılıyor.

Kursa katılanlar arasında daha önce hasta refakatçiliği yapan da var ilk kez yapacak olanlar da…

Kursla birlikte, hastanelerde personel, aile ve hasta açısından yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkması hedefleniyor.

3 hafta boyunca devam edecek kurs, hafta içi her gün teorik ve klinik gözlem şeklinde 09.00-16.00 saatleri arasında yer alacak. Eğitimin tamamlanmasının ardından sınav düzenlenecek.

Devamlılığın zorunlu olduğu eğitim programını tamamlayıp sınavda başarılı olanların devlet hastanelerine istihdam edileceği belirtildi…İstihdam Güvenceli Hasta Refakatçisi Eğitim Projesi” için Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından, protokol imzalanmıştı.