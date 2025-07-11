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Hava sıcak ve nemli olacak

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Bugün hava sıcak ve nemli olacak.
Hava sıcak ve nemli olacak

Meteoroloji Dairesi, bölgede alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli havanın etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz’da hava açık ve az bulutlu olacak, sabah saatlerinde ise yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36–39 °C, sahillerde ise 31–34 °C dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde ise zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

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