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Hava sıcaklığı hafta sonundan sonra 4 derece düşecek

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Meteorolojinin haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 39-42 derece civarında seyredecek  hava sıcaklığı hafta sonundan sonra 4 derece düşerek 35-38 derece civarlarında olacak.
Hava sıcaklığı hafta sonundan sonra 4 derece düşecek

Meteorolojinin haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 39-42 derece civarında seyredecek  hava sıcaklığı hafta sonundan sonra 4 derece düşerek 35-38 derece civarlarında olacak.

Meteoroloji Dairesinin 8 Haziran – 04 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen tarihlerde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında sıcak ve nispeten nemli; diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde periyodun ilk günleri 39 – 42 derece, diğer günlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise periyot boyunca 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Hava cumartesi ve pazar açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; pazartesi parçalı ve az bulutlu, salı açık ve az bulutlu; çarşamba, perşembe ve cuma açık olacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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