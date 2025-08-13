  • BIST 10968.07
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 5, sahillerde 4 derece düşecek

Hava sıcaklığının Cuma gününden itibaren iç kesimlerde beş, sahillerde ise dört derece düşeceği açıklandı.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 5, sahillerde 4 derece düşecek

Meteoroloji Dairesi'nin, 14 – 20 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, ülke, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü oldukça sıcak hava kütlesi, diğer günlerinde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 41-44, sahillerde 35 – 38 derece; diğer günlerde ise iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk yarısında kuzey ve batı, ikinci yarısında ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

 

