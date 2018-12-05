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Hava Trafik Kontrolörlerine dron eğitimi verildi

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Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesinin Hava Trafik Kontrol bölümünde çalışan 42 hava trafik kontrolörlerine, DRON (İnsansız Hava Aracı) hakkında bilgilendirme maksadıyla iki günlük hizmet içi eğitim verildi.
Hava Trafik Kontrolörlerine dron eğitimi verildi

Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesinin Hava Trafik Kontrol bölümünde çalışan 42 hava trafik kontrolörlerine, DRON (İnsansız Hava Aracı) hakkında bilgilendirme maksadıyla iki günlük hizmet içi eğitim verildi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen eğitime kontrolörler ayrı guruplar halinde katıldı.

Türkiye Cumhuriyet’inden Geomotics Group’un KKTC Distribütörü NEXSIS şirketinin Koordinatörü Atilla Çakıcı’yla karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında, kamunun daha verimli ve etkin hizmet verilebilmesi açısından önemli olan İnsansız Hava Aracı eğitimi, Ercan Devlet Havalimanı Hava Trafik Yönetim Merkezinde 2 eğitimci nezaretinde gerçekleştirildi.

Eğitim esnasında “İnsansız Hava Aracının Mevzuatı ve İnsansız Hava Aracının Pilotaj Eğitimi” konuları işlendi.

Katılım belgesi ve Dron Pilotaj Ehliyeti verilmesini de içeren eğitimin bir bölümüne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katıldı.

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