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Havayolu şirketi iş bırakma hızına yetişebilmek için fazladan çalışan işe alıyor

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ABD’li uygun fiyatlı havayolu şirketi JetBlue gerekli sayıda çalışan sayısını tutturabilmek amacıyla çalışanların işi bırakma hızıyla yarışabilmek için fazladan personel alma politikasını benimsedi.
Havayolu şirketi iş bırakma hızına yetişebilmek için fazladan çalışan işe alıyor

Havayolu şirketleri pandemi sonrası yeniden hareketlenen havayolu trafiğine yetişmekte zorlanıyor. Bu durum büyük ölçüde personel eksikliğinden kaynaklanıyor.

Uçuş sayılarının azaltılması, son dakika iptallerini beraberinde getiren bu kriz JetBlue’nun işe alım politikasında değişikliğe neden oldu.

BBC’ye konuşan şirketin CEO’su Robin Hayes “İhtiyacım olan sayıyı tutturmak için artık fazladan insan işe almam gerekiyor” dedi.

Hayes pandemiyle birlikte çok sayıda deneyimli insanı kaybettiklerini ifade etti.

Pandemi kapanmalarında çalışan sayılarını azaltan havayolu şirketleri yeniden artan uçuşlarla birlikte yeterince çalışan bulmakta güçlük çekiyor.

İnsanları işe alıyorsunuz ama sonra daha hızlı işten ayrılıyorlar” diyen Hayes bu nedenle işe alım planlarına ayarlama yapılmasını gerektiğini söyledi.

Hayes çalışan bulunsa bile o işi 10-15 senedir yapan biriyle aynı deneyime sahip olmadığını vurgulayarak “Bu nedenle gerekli becerileri edinmeleri daha uzun sürüyor” dedi.

British Airways, Virgin ve American Airlines’a kıyasla daha küçük çaplı bir havayolu şirketi olan JetBlue’da bu yılın sonunda çalışanların yalnızca yarısı iki seneden uzun bir süredir şirkette çalışan elemanlardan oluşuyor olacak.

 

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